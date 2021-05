Vincendo il cronoprologo di Torino, in 8,47'' Filippo Ganna è la prima maglia rosa del Giro d'Italia 2021. Ganna non ha tradito i favori del pronostico in questa prima frazione condotta a 58,7 di media con punte dei 70. Dietro di lui una bella sorpresa, l'ottimo mantovano Edoardo Affini staccato di 10 secondi e il norvegese Tobias Fass di 12. Vista la brevità della tappa distacchi minimi anche per gli altri big. Domenica la seconda tappa, 176 km da Stupinigi a Novara, prima chance per i velocisti.