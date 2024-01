I due ori della Kopecky, Italia senza medaglie

Azzurro tenebra al giorno quattro degli Europei su pista: il secondo senza medaglie per l'Italia che sbatte su dei legni. Il primo quarto posto è quella di Miriam Vece ni 500 metri femminili. A vincerli con il tempo di 33" è la britannica Marchant, seconda la francese Kouame e terza la tedesca Gabrosch. Ma la giornata di ieri ha avuto una protagonista assoluta: è la belga Lotte Kopecky che la chiude con ben due medaglie d'oro. La gara a punti la fa sua abbinando colpo di pedale a un piano tecnico ineccepibile. Fa punti, rifiata e poi piazza il colpo davanti alla norvegese Anita Yvonne e alla ceca Jarmila Machacova.

L'altro podio dominato da Lotte Kopecky è quello della gara a eliminazione, disputata per altro appena mezz'ora dopo quella precedente. Vince sulla tedesca Lea Lin Teutenberg e la britannica Jessica Roberts. Resta amaramente ai piedi del podio Chiara Consonni, quarta. Tra gli uomini è l'olandese Harrie Lavreysen a confermarsi re dello sprint. Il campione del mondo in carica è medaglia d'oro sul polacco Mateusz Rudyk. Per assegnare la medaglia di bronzo è necessario il fotofinish che premia di un soffio l'israeliano Mikhail Yakovlev. Come da pronostico il britannico Ethan Hayter vince la medaglia d'oro nell'Omnium su Niklas Larsen e Fabio Van Den Bossche. Terzo fino al terzo round, crolla Simone Consonni che finisce lontano dal podio.