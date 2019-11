Il ciclismo dice addio a Poulidor

È morto a 83 anni l’ex ciclista francese Raymond Poulidor, noto come l'eterno secondo dietro al grande rivale Jacques Anquetil. Poulidor, forte scalatore, che non vinse mai il Tour de France e che non indossò nemmeno per un giorno la maglia gialla, è stato il corridore a essere finito più volte sul podio finale del Tour: otto, tra il 1962 e il 1976. Poulidor restò popolare anche dopo il suo ritiro, collaborando spesso proprio con il Tour de France. Il nipote di Poulidor – Mathieu van der Poel – è uno dei più promettenti ciclisti in attività.