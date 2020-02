Il francese Fuorcade trionfa nella 20 km individuale

Era il grande favorito per la conquista della medaglia d'oro e sulle nevi di Anterselva, Martin Fourcade non ha tradito le attese. In una gara condizionata dal vento e da qualche fiocco di neve, il fuoriclasse francese si conferma re della venti chilometri iridata. Per Fourcade si tratta quarto titolo individuale, l'undicesimo in carriera e l'ennesima consacrazione di un autentico fenomeno sugli sci e con la carabina in spalla. Un mondiale che, come prevedibile, si è deciso al poligono. Un errore di Fourcade all'ultimo bersaglio, poteva riaprire la corsa all'oro, ma pochi minuti dopo, il suo grande rivale Johannes Bø ha fatto altrettanto, spalancando cosi la via del trionfo all'atleta transalpino. Il norvegese cosi, si è dovuto accontentare della medaglia d'argento, chiudendo con un ritardo di 57 secondi. La medaglia di bronzo, invece, è finita al collo di un ritrovato Dominik Landertinger, praticamente perfetto al poligono con 19 punti su 20. Per l’austriaco si tratta della terza medaglia iridata, dopo l’oro di PyeongChang e l’argento di Holmenkollen. Giornata no per gli italiani. Il migliore è stato Lukas Hofer che ha commesso ben 4 errori al poligono ed ha chiuso al tredicesimo posto assoluto.