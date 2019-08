Il gruppo commemora Bjorg Lambrecht

Il comitato organizzatore del Tour di Polonia ha deciso di neutralizzare la quarta tappa in programma oggi, da Jaworzno a Kocierz. Originariamente prevista su 173 km, la frazione è stata accorciata a 133 km e i corridori l'anno percorsa ad andatura turistica per commemorare Bjorg Lambrecht, corridore che ha perso la vita in una caduta durante la tappa di ieri. La decisione ricalca quella presa dal Giro d’Italia 2011, dopo la morte di Wouter Weylandt. In lacrime i compagni di squadra della Lotto Soudal, cui il gruppo ha lasciato la testa della frazione. Innumerevoli sui social i messaggi di cordoglio da tantissimi esponenti di un mondo, quello del ciclismo, che ha vissuto ieri una giornata nera.