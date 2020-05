Il Roland Garros si giocherà a settembre

Il Roland Garros è salvo. Ad annunciarlo è stato il presidente della Federtennis francese Bernanrd Guidicelli, che ha confermato ottimismo in vista dell'edizione 2020 di fine settembre. Secondo il numero 1 del tennis francese, ha inoltre annunciato che il torneo non sarà per forza a porte chiuse. Finora la data prevista è quella che va dal 20 settembre al 4 ottobre, ma il torneo del Grande Slam potrebbe slittare di una settimana.