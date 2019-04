In 600 alla Adriaticoast 2019

Erano 600 gli iscritti alla prima prova del circuito amatoriale Adriaticoast 2019 di mountain bike. L'evento organizzato dal San Marino MTB Team in collaborazione con la Federazione Ciclismo è stato patrocinato dalla Segreteria di Stato allo Sport e dalla Giunta di Castello di Acquaviva. Una non competitiva con partenza alla francese dal Centro Commerciale Gli Aceri di Gualdicciolo dove dopo l'arrivo per i partecipanti è stato allestito un pasta party con salsicciata e birra a sottolineare il carattere amatoriale e lo scopo sportivo e di aggregazione della manifestazione. Due i percorsi tracciati dagli organizzatori, uno breve di 20 km e l'altro completo di 35 sul quale si è cimentato la stragrande maggioranza dei biker che hanno, vista anche la splendida giornata con temperatura ideale, usufruito di due punti di ristoro. Da Montecerreto al Parco di Montecchio, e poi Murata, Fiorentino, Montegiardino, Faetano, Borgo per rientrare ad Acquaviva. Come in ogni pedalata non competitiva non ci sono vincitori, hanno vinto tutti quelli che hanno scelto di esserci.