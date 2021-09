Italia maschile sul tetto d'Europa. Storico bis dopo le donne

Bis per l'Italia della pallavolo ai campionati Europei. Dopo il trionfo della nazionale femminile anche la squadra maschile ha vinto il torneo continentale. I ragazzi di Fefè De Giorgi in finale hanno superato la Slovenia 3-2 (22-25, 25-20, 20-25, 25-20, 15-11).







E' il settimo titolo continentale per la nazionale azzurra, che torna campione d'Europa come non accadeva dal 2005. Finale soffertissima vinta al tie break contro una Slovenia fortissima, e che perde la terza finale degli ultimi quattro Europei. E' la prima volta nella storia del volley italiano che azzurri e azzurre s'impongono nella stessa edizione. Allo stesso modo è la prima volta che la Nazionale Italiana chiude imbattuta la competizione. Dopo la delusione dei Giochi olimpici di Tokyo, come per le ragazze, anche la squadra maschile si riscatta e lo fa uscendo imbattuta dall'Europeo e con una squadra giovanissima affidata, due mesi fa a De Giorgi.