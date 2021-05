L'australiano Evans vince la quinta tappa Modena – Cattolica. De Marchi resta in rosa

L'australiano Evans in volata vince la quinta tappa Modena – Cattolica caratterizzata, nel finale da diverse cadute, tra gli altri coinvolti Mikel Landa, il vincitore della tappa di ieri lo statunitense Dombrowski, Pavel Sivakov e l'italiano Fiorilli. Evans, batte Nizzolo sul traguardo di Cattolica. Arrivo come prevedibile in volata in una tappa favorevole ai velocisti e anche questa caratterizzata dal maltempo con pioggia battente. Alessandro De Marchi per il secondo giorno consecutivo conserva la maglia rosa.