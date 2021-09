L'Italia domina l'Europeo: 4 ori e primato nel medagliere

Sulle Alpi di Trento l'apoteosi dell'Italia ciclistica, che dopo due secondi posti torna a farsi regina del medagliere Europeo. Europeo non solo vinto, ma proprio dominato: 8 medaglie in 13 prove – 2 in più di Germania e Francia – e soprattutto 4 ori, la metà del bottino totale di squadra e il doppio di quelli conquistati da Belgio e Svizzera. L'ultimo nella gara in linea Elite, feudo azzurro per la quarta edizione in fila. Dopo Trentin, Viviani e Nizzolo è il turno del campione italiano Sonny Colbrelli, fenomenale nell'imporsi in volata su un Remco Evenepoel che aveva provato invano a staccarlo sulla salita di Povo. Colbrelli, la squadra della cronometro staffetta mista e il dominio nelle Donne U23, con Silvia Zanardi e Vittoria Guazzini vincenti rispettivamente nella gara in linea e nella crono: questi i trionfi di una spedizione che vanta anche tre argenti – Filippo Ganna nella crono Elite, Filippo Baroncini ed Eleonora Ciabocco nelle gare in linea U23 e Junior – e il bronzo di Elena Pirrone nella crono U23. Grazie a loro, l'Italia è a podio nella rassegna continentale per il 5° anno di fila e ritrova un primato che le mancava da Glasgow 2018.