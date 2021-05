La Osaka fuori all'esordio

Il WTA di Madrid comincia con una grande sorpresa. La regala Karolina Muchova, fresca top 20, capace di battere ed eliminare dal torneo Naomi Osaka, numero 2 del mondo. Una Osaka non al meglio, ma nemmeno in disarmo, che anzi ha lottato con pazienza per 1'52''. 6-4 3-6 6-1 con la superficie lenta a dare comunque una mano al gioco della Muchova. Il match clou è comunque quello tra Ashleig Barty e Iga Swiatek, remake della finale del Roland Garros del 2019. Momenti di grande tennis con la francese a imporsi per 7-5 6-4.









In quanto combined, il Master 1000 di Madrid ha fatto partire anche il tabellone maschile. Buona partenza per due azzurri che hanno rispettato il pronostico e si sono qualificati per il secondo turno. Fabio Fognini ha faticato forse più del dovuto per liberarsi del qualificato spagnolo Taberner. 7-6 2-6 6-3 per l'italiano. Avanti con un pizzico di fortuna anche Jannik Sinner che sul 6-4 4-4 in suo favore, ha beneficiato dell'infortunio che ha costretto l'argentino Pella al ritiro.