Maratona: doppietta Kenya a Roma con Kiprono e Cherono

E' stato Clement Langat Kiprono ad aggiudicarsi la 26' edizione della Maratona di Roma. L'atleta keniano è salito sul gradino più alto del podio con il tempo di 2 ore 8 minuti e 23 secondi precedendo il tanzaniano Emmanuel Naibei in 2h08'28". Terzo l'etiope Deresa Ulfata Geleta in 2h08'42". Primo degli italiano Michele Palamini che ha completato la gara in 2 ore 22 minuti e 47 secondi concludendo in decima posizione finale. Successo del Kenya anche in campo femminile con il successo di Peris Lagat Cherono in 2h29'29", davanti alla connazionale, Judith Jurubet e l'etiope Jifar Fantu Zewude. Tra i 7500 partecipanti anche gli atleti della GPA San Marino e dell'Olimpus San Marino. Da segnalare il 114' posto assoluto di Lorenzo Alletti della GPA.