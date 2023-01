Mondiali Juniores: Vicky Bernardi è argento in discesa

L'azzurra Vicky Bernardi, con il pettorale numero 10, è argento ai mondiali juniores nella gara di d...

La prima giornata dei mondiali juniores ha regalato una medaglia all'Italia. A salire sul podio è stata Vicky Bernardi. Sulla pista austriaca di St. Anton l'azzurra ha centrato la medaglia d'argento nella gara di discesa libera. A causa della forte nevicata della notte precedente, il tracciato ha subito un modifica con la partenza abbassata da meno di un minuto. L'azzurra Vicky Bernardi, classe 2002, è seconda alla spalle di Stefanie Grob. La svizzera ha conquistato il titolo mondiale di categoria con il tempo di 57.51.

Distacco minino per l'italiana, seconda per soli tre centesimi. L'azzurra era riuscita a recuperare nella parte finale del tracciato, ma non abbastanza per centrare la medaglia d'oro. Sul terzo gradino del podio, con un distacco di 35 centesimi, la norvegese Pernille Dyrstad Lydersen. Quarto posto invece per Lara Colturi al debutto in un evento internazionale sotto i colori dell'Albania. Quinta l'azzurra Alice Calaba a 46 centesimi. Le altre italiane Sara Thaler e Vittoria Cappellini hanno chiuso rispettivamente 12' e 16'.

Nella gara maschile successo per lo sloveno Rok Aznoh. Il classe 2002 precede il francese Elezi Cannaferina e lo svizzero Livio Hiltbrand. Gli azzurri in gara sono lontani dai vincitori, con Marco Abbruzzese e Gregorio Bernardi, tredicesimi ex-aequo e Max Perathoner in 27' posizione.