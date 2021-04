Montecarlo sceglie i finalisti

Il sogno di Fognini di difendere il titolo svanisce ai quarti di finale. L'ultimo azzurro in gara si arrende alla maggiore solidità del norvegese Casper Ruud che non non avendo colpi superiori al tennista ligure, ha saputo punirne le pause. 6-4 6-3 per il giocatore che l'anno scorso sbarrò la strada a Matteo Berrettini a Roma e che giocherà così per la seconda volta la semifinale di un Master 1000 in carriera. Se la vedrà col russo Rublev, vero eroe di giornata a Montecarlo, Accreditato della sesta testa di serie, ha eliminato un'istituzione della terra rossa come Rafa Nadal. 6-2 4-6 6-2 al termine di quasi tre ore di pugilato da da fondo con il russo incredibilmente capace di sbagliare di meno e approfittare di un Nadal stranamente falloso ogni qualvolta abbia provato a cambiare ritmo.









Interessante e difficilmente pronosticabile l'altra semifinale, quella che vede di fronte lo strampalato e talentuoso Evans e l'indecifrabile greco Tsitsipas. Il britannico ha giocato e vinto contro pronostico e si è reso protagonista dell'eliminazione del belga Goffin. 5-7 6-3 6-4 i numeri della rimonta vincente. E' andata invece decisamente bene a Tsitsipas. Il greco, a lungo in difficoltà contro Davidovich Fokina era sotto di un break prima che un infortunio muscolare limitasse il gioco dello spagnolo che infatti, una volta perso 7-5 il primo set, ha preferito ritirarsi.