Nuova Zelanda-Sudafrica, il rugby incorona la sua regina assoluta

Da stasera, in vetta all'albo d'oro del Mondiale di rugby, ne resterà solo una. Alle 21, Nuova Zelanda-Sudafrica non metterà solo in palio il titolo iridato della palla ovale, decreterà anche la regina assoluta della manifestazione. Le due finaliste sono le più vincenti della manifestazione con tre titoli a testa e si sono equamente spartite le ultime 4 edizioni. Gli All Blacks hanno conquistato l'edizione inaugurale dell'87 e poi si sono ripetuti nell'11 e nel '15, diventando la prima nazionale a vincere per due volte di fila. Stasera però potrebbero essere eguagliati dagli Springboks, detentori del titolo e già campioni nel '95 - contro la Nuova Zelanda di Lomu, in quello che è l'unico precedente in finale tra le due squadre - e nel '07.

E dire che si sarebbero incontrate già ai quarti, se solo una delle due avesse vinto il suo girone. Invece entrambe sono partite in sordina, chiudendo il raggruppamento alle spalle di due delle più accreditate, la Francia padrona di casa e l'Irlanda. Dai quarti in poi però è tornato tutto in bolla: la Nuova Zelanda ha battuto di 4 punti l'Irlanda e poi disintegrato l'Argentina, stesa 44-6. Più complicato invece il percorso del Sudafrica che ha prevalso di un punto sia contro la Francia che nel remake della finale del '17 contro l'Inghilterra, avanti di 9 lunghezze a 11' dal termine e sorpassata al 78° dalla punizione di Pollard. E ora l'ultimo atto, per incoronare la prima capace di 4 trionfi mondiali.