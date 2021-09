Le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 non saranno aperte agli spettatori provenienti dall’estero. Lo ha annunciato il Comitato Olimpico Internazionale confermando che i biglietti delle gare saranno venduti esclusivamente a spettatori residenti in Cina. Gli atleti vaccinati entreranno nella «bolla olimpica» al loro ingresso in Cina mentre i non vaccinati dovranno sottoporsi ad una quarantena di tre settimane.