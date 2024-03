Pogacar domina il Giro di Catalogna

Non ha vinto, ha dominato. Tadej Pogacar signore di una Catalogna affrontata essenzialmente per fare la gamba e da subito teatro di uno strapotere esagerato. Fortissimo in pianura, inaffrontabile quando la strada sale. Lo sloveno ha cannibalizzato l'edizione numero 103 della storica corsa iberica di primavera, prendendosi anche l'ultima tappa. L'ultimo sprint. La passerella. Il capitano della Emirates ha conquistato quattro delle sette tappe totali. Clamorosi i distacchi in classifica generale. Il primo inseguitore, lo spagnolo Mikel Landa, ha pagato 3'41'', il terzo in classifica il reaparecido colombiano Egan Bernal addirittura 5'03''. Pogacar ha vinto anche la classifica a punti e quella riservata agli scalatori. Una specie di all in. Buoni segnali però arrivano anche da due atleti italiani. Sono Antonio Tiberi, in crescendo nel corso della settimana e ottavo nella Generale e Lorenzo Fortunato risalito fino ad acchiappare la top ten.