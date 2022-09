Remco Evenepoel è il nuovo Campione del Mondo su Strada

Non conosce confini e nemmeno emisferi il regno di Remco Evenepol che all'alba italiana conquista il titolo mondiale. Sceglie tempi e modi da campione perché prima ancora che il colpo di pedale a fare la differenza è la visione di corsa. Ed eccolo allungare al terz'ultimo passaggio seguito dal solo Lutsenko. Il kakazo ha intuito fosse l'azione decisiva e ha tenuto duro fino a che la strada ha ricominciato a salire. Rimasto solo, Evenepoel ha fatto il vuoto. Due minuti e passa sui primi rivali. Non è una vittoria, è un trionfo. E sul gruppo che che nel frattempo è piombato sugli ex fuggitivi è stata bagarre. Laporte secondo davanti al padrone di casa Matthews in volata. Italiani in corsa bene, il migliore Matteo Trentin è quinto. Ottavo Bettiol, tredicesimo Rota. Ma soprattutto il giorno in cui Remco Evenepoel veste l'iride a 22 anni, settimo più giovane all time, Quasi un predestinato, perché due mondiali in realtà li aveva vinti anche da junior. Ma oggi è diverso, tra le lacrime, soffocato dal caldo e da migliaia di persone e con tutti gli occhi del mondo addosso. Una passerella lunga 25 chilometri dalla resa di Lutsenko al traguardo di Wollongong.