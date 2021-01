Serie A1: Scandicci consolida il 4° posto

Scandicci inizia il 2021 con il botto. Alla prima dell'anno, la Savino Del Bene sbanca il PalaRadi di Cremona e batte Casalmaggiore a domicilio. Nonostante le assenze pesanti di Stysiak e Markovic, le ragazze di coach Barbolini concedono poco a quelle allenate da Parisi. Poco che si tramuta in un solo set – il secondo – concesso per 25-17. Il resto è tutto a favore delle toscane: il primo set si chiude sul 25-18 e lascia presagire una serata facile per Scandicci. Poi, come detto, il rientro di Casalmaggiore e gli ultimi due parziali combattuti. Il terzo finisce 25-22, il quarto 25-21 con Megan Courtney grande protagonista. Suoi i due pallonetti che fissano il punteggio finale, suoi i 19 punti che la rendono top scorer delle biancoblu.

Sull'altro versante non bastano i 20 della schiacciatrice Rosamaria Montibeller - con l'italo-brasiliana miglior realizzatrice del match – e i 15 di Kosareva. Assieme a Courtney - per Scandicci - bene anche Vasileva con 12, Pietrini e Drewniok entrambe a quota 10. Con questo successo, il quarto di fila, la Savino Del Bene consolida il quarto posto in regular season, l'ultimo valido per accedere ai play-off direttamente dai quarti di finale. Casalmaggiore rimane ancorata a 14, con il serio rischio di essere scavalcata da chi sta dietro.