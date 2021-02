Serie A1: tutte in campo di domenica per la 23^

Tolta Firenze – ferma per il turno di riposo – è una domenica da “tutte in campo” per le altre 12 di Serie A1. La 23^ giornata si giocherà interamente in un giorno con 5 partite alle 17 ed il posticipo alle ore 18 tra Conegliano e Bergamo. L'Imoco Volley punta a terminare la regular season a punteggio pieno e andrà a caccia della vittoria numero 22 in altrettante partite. Di fronte le orobiche che vengono da due successi di fila e si sono allontanate dalla zona retrocessione. Il pronostico pende tutto in favore delle Pantere di Santarelli, ma mai dire mai.

Conegliano giocherà in casa, così come la seconda e la terza della classe. Novara sarà impegnata al PalaIgor contro Perugia mentre Monza all'Arena contro Trentino. Due sfide quasi da “testacoda”, importanti sia per la corsa alla piazza d'onore sia per la lotta alla salvezza. Il match più interessante sarà, invece, quella tra Chieri e Busto Arsizio: le prime occupano il quarto posto con 38 punti e, se finisse oggi il campionato, sarebbero qualificate direttamente ai play-off dai quarti mentre le seconde sono staccate di sette lunghezze ma vengono da 5 vittorie consecutive – 8 se si considera la Champions League – e hanno una delle ultime occasioni per rientrare tra le prime della classe. Scandicci, quinta, non starà di certo a guardare e cercherà di portarsi a casa 3 punti in trasferta contro Cuneo mentre chiude il programma della 23^ Brescia-Casalmaggiore.