Niente finale dell'ATP di Vienna per Jannik Sinner, che cede in tre set a Frances Tiafoe. Un vero e proprio suicidio quello dell'azzurro, che dopo il 6-3 del primo set comandava 5-2. Lì però cambia tutto, l'americano vince 5 giochi in fila, si impone 7-5 e nel terzo si impone con un comodo 6-2: in finale, Tiafoe se la vedrà con Zverev.