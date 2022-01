Super G trionfo di Federica Brignone a Altenmark - Zauchensee

Sono 4 i centesimi di secondo che servono a Federica Brignone per strappare la vittoria in Super G. 4 centesimi di secondo, un battito di ciglia, per regalarsi il trionfo e spedire al secondo posto la svizzera Corinne Suter. Quarta vittoria in cinque gare stagionali per la Valdostana che rispetta il pronostico cosa che non è riuscita a Lara Gut – Berhami addirittura decima. 1'10''84 per la Brignone, 18ettesima vittoria in Coppa del Mondo per lei, a 4 centesimi la Suter a +17 sulla 26enne austriaca Ariane Radler.

La giornata Azzurra poteva essere ancora più Azzurra ad Altenmarkt, se Marta Bassino fosse riuscita a centrare il 20° podio in carriera, per lei un quarto posto con 43 centesimi di ritardo, a conferma dell'ottimo stato di forma. Buona anche la prova anche di Elena Curtoni a 59 centesimi dalla Brignone, chiude settima. La valtellinese ha raggiunto una discreta continuità di rendimento. Al traguardo Sofia Goggia a + 92 chiude 19ennesima e dopo la caduta di ieri va più che bene. L'olimpionica rimane leader in Super G con 336 punti. Il parziale podio di Coppa del Mondo in Super G parla tutto italiano. Sofia Goggia prima, 229 punti per Federica Brignone, terza Elena Curtoni con 256.