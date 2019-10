Tennis: Tokyo; per Djokovic rientro vincente

Rientro vincente per Novak Djokovic che ha superato il primo turno al torneo Atp 500 di Tokyo. Il n.1 del mondo, reduce dall'infortunio alla spalla agli Us Open, ha superato al primo turno il giovane australiano Alexei Popyrin, n.94 del ranking, in due set (6-4 6-2), mostrando una buona tenuta e, soprattutto, senza avvertire problemi nella parte infortunata.