Il Tour de France sconfina in Svizzera per la Dole-Losanna e Wout Van Aert trova il suo secondo successo di questa edizione. Il belga si prende la tappa 9 imponendosi in volata su Matthews e sul capoclassifica Pogacar, che grazie all'abbuono derivante dal podio guadagna 4" su Vingegaard e Thomas, ora a rispettivamente a 39" e a 1' 14".