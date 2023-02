Trionfo Krejicikova, Swiatek battuta 6-4 6-2

WTA Dubai

Barbora Krejicikova chiude alla grande la settimana perfetta. Vince il WTA1000 di Dubai battendo Sabalenka, Pegula e Swiatek. Le prime 3 giocatrici del mondo in 3 giorni. L'ultima in finale che non perdeva in match dall'Australian Open. La Krejicikova, entrata al torneo al numero 30 del ranking, ne esce numero 16. 6-4 6-2 i numeri di un trionfo in 2 set costruito in 1 ora e 32 minuti. Già dall'alba del match si intuiscono le inattese difficoltà della Swiatek che si presenta insolitamente vulnerabile e viene passata con facilità della tennista ceca che pare aver innestato il pilota automatico. E quando la numero 1 prova ad alzare ritmo e livello sbaglia tanto. Troppo. La qualità del servizio non l'aiuta e imprecisa e nervosa perde il perde un set nel quale va e viene. La battuta è un fattore relativo, i break volano, la Swiatek trova solo a tratti il suo tennis e resta sempre un po' colpevolmente e un po' costretta della straripante Krejicikova ai margini del match. Dal 2-2 secondo set poi non c'è più partita. Le percentuali dei vincenti della numero 1 del mondo crollano e schizzano in alto gli errori non procurati. Finisce 6-4 6-2. C'è anche un lampo azzurro nella notte di Krejicikova. Arriva dalla penisola dello Yucatan dove Camila Giorgi supera 7-5 7-6 Katerina Siniakova e si qualifica per la finale del Merida Open.