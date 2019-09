US Open: impresa Berrettini, in semifinale c'è Nadal

Matteo Berrettini è nella storia del tennis italiano. Il 23enne si è infatti qualificato per le semifinali degli US Open battendo il francese Gael Monfils per 3-6 6-3 6-2 3-6 7-6 in 3 ore e 56 minuti di gioco nel match dei quarti di finale. Berrettini è il primo italiano ad arrivare fra i migliori 4 a New York, 42 anni dopo Corrado Barazzutti. Ora lo attende Rafael Nadal. Il numero 2 al mondo si è sbarazzato dell'argentino Diego Schwartzman, n.21 in Atp, per 6-4 7-5 6-2.

"Non so cosa dire, in questo momento ricordo poco, diciamo il doppio fallo sul primo match point. È stata una bella lotta, e complimenti a Monfils. Mentre giocavo pensavo anche di star assistendo, dal campo, a una delle più belle partite che abbia mai visto", ha affermato Berrettini, intervistato dallo speaker sul campo dell'Artur Ashe Stadium. "Sono felicissimo - aggiunge il romano -, grazie al pubblico, e grazie a tutti gli italiani. Ho avuto cinque match point? È meglio averne, e quando vinci è ancora più bello. Sono fiero di me stesso,e dedico questa vittoria alla mia famiglia e a chi mi segue e mi vuole bene".