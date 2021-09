Valgren trionfo in Toscana

Il danese fa doppietta e torna ad alzare le braccia dopo tre anni e mezzo. L'ultima vittoria infatti risale al 2018 quando vinse l'Amstel Gold Race. Il 29enne rompe il digiuno trionfando, è il caso di dirlo, due volte in 24 ore. Prima si aggiudica il Giro della Toscana, poi la 69esima edizione della Coppa Sabatini. Andiamo con ordine. Coppa Sabatini che si accende dopo 11 chilometri, quando un gruppettino di 5 corridori si stacca: si tratta di Alessandro Fedeli, Filippo Magli, Riccardo Tosin, Ben Swift, James Whelan, i cinque raggiungo un vantaggio di 7 minuti. Ad una quarantina di chilometri dal traguardo le carte si rimescolano con un drappello di uomini che raggiugono i primi attaccanti di giornata e danno vita ad una nuova azione. In questo gruppo, Filippo Baroncini, Sonny Colbrelli, Neilson Powless e Michael Valgren, Lorenzo Rota, Antonio Pedrero, Gianni Moscon e Mathieu Burgaudeau.









A – 8, dopo un affondo di Valgren, ci ha provato Powless ma a tre chilometri dal traguardo i compagni di fuga lo hanno riagganciato. Nell'ultimo il grande forcing di Gianni Moscon e poi a poche centinaia di metri dalla conclusione l'affondo di Valgren a cui ha risposto Colbrelli. Lo sprint finale non ha avuto molta storia con il danese davanti e il bresciano neo campione europeo costretto ad arrendersi. Per il corridore della EF Education Nippo anche la vittoria nel Memorial Alfredo Martini.

Nel Giro della Toscana il danese Valgren si è imposto in solitaria con l'attacco deciso nella discesa del Monte Serra a circa 14 chilometri dall'arrivo. Secondo posto per Alessandro De Marchi. A Diego Ulissi lo sprint per la terza piazza.