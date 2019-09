Van Vleuten Mondiale nella prova in linea

L'olandese Annemiek Van Vleuten è la nuova campionessa del Mondo di ciclismo su strada. La vincitrice del Giro Rosa è andata in fuga quando mancavano parecchi chilometri al traguardo ed è arrivata da sola sul traguardo. Secondo posto per la connazionale Van der Breggen, terza l'australiana Spratt. Quinto posto per Elisa Longo Borghini, prima italiana a 4'45'' dalla vincitrice.