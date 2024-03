Vingegaard domina la Tirreno Adriatico

Tutto come previsto, con Jonas Vingegaard dominatore della Tirreno Adriatico. La "corsa dei due mari" va al capitano della Visma Lease a Bike con 1'24" sullo spagnolo Juan Ayuso della Emirates) e 1'52" sull'australiano Jai Hindley. L'ultima tappa premia invece la sontuosa volata di Jonathan Milan che già aveva vinto in settimana. L'ultima frazione con partenza e arrivo a San Benedetto ha vissuto su sei uomini all'attacco nella prima parte di giornata, nel gruppetto in libera uscita ci sono anche gli azzurri Tiberi e Caruso. Il vantaggio dei battistrada, sempre tenuti sotto controllo dal gruppo, non eccede mai il minuto. e alla campana dell’ultimo giro del circuito sono di nuovo tutti insieme. L'andatura alta non consente altre azioni individuali e va bene un po' a tutti: a Vingegaard che non deve parare contropiedi e ai velocisti che si vanno a giocare l'ultima chance. Così è, ma il piano perfetto è quello della Lidl Trek: Consonni va a dettare il passo e Jonathan Milan esce al momento giusto con tutta la sua potenza. Secondo Kristoff, terzo Cimolai. Nella generale vinta da Vingegaard invece il primo italiano è Lorenzo Fortunato dell'Astana, quattordicesimo a 5'26'' dal vincitore.