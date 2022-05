Vlasov vince il Giro di Romandia

Aleksander Vlasov è il nome nuovo del ciclismo internazionale. Il russo vince l'ultima cronometro e si prende anche la Generale, mandando segnali inequivocabili in chiave Tour. Toccano a Pogacar i favori del pronostico, ma il Romandia ha incoronato un outsider. Appena quindi chilometri contro il tempo e complice l'arrivo in salita la rivoluzione è servita. La maglia verde Rohan Dennis va in crisi e cede ben 2'12'' al corridore della Bora scivolando addirittura fuori dal podio. Il vincitore è al secondo successo stagionale dopo quello ottenuto alla Vuelta della Comunità Valenciana. Secondo Mader della Bahrein e piuttosto a sorpresa Simon Geschke. L'Italia sta essenzialmente nella buona corsa di Damiano Caruso che grazie ad un'ottima crono scala posizioni e chiude sesto.