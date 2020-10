Vuelta, Roglic prende tappa e maglia

Salta il banco alla Vuelta con Primoz Roglic che prende tappa e maglia. Lo sloveno della Jumbo-Visma vince la decima frazione da Castro Urdiales a Suances, lunga 186 chilometri. Roglic giunto al terzo successo in questa edizione della corsa spagnola ha conquistato la tappa in volata sfruttando poi gli abbuoni e i 3 secondi di buco col gruppo per sfilare la maglia di leader a Carapaz. La tappa è stata caratterizzata da una lunga fuga di 4 corridori, che sono arrivati ad avere anche 11 minuti di vantaggio, ma che poi sono stati riassorbiti a 17 chilometri dal traguardo. Sui saliscendi finali ci ha provato il solito Cavagna, poi Oliveira. Ai 500 metri lo scatto Guillaume Martin, rimontato da Roglic che ha tagliato il traguardo per primo davanti a Grosschartner e all'italiano Andrea Bagioli, terzo.