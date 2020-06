Zanardi in condizioni stabili, rinviato il risveglio

Per la quarta notte di fila le condizioni di Alex Zanardi rimangono stabili, situazione incoraggiante secondo i medici dell'ospedale di Siena che però hanno deciso di rinviare il risveglio dal coma. Eventuali decisioni "per la valutazione dello stato neurologico - si legge nel bollettino medico - verranno prese in considerazione dalla prossima settimana". Il campione bolognese resta in prognosi riservata. Il quadro neurologico "resta invariato nella sua gravità", e "il paziente rimane sedato, intubato e ventilato meccanicamente".