Alexander Zverev ha vinto le ATP Finals di Torino. Il giocatore tedesco ha battuto con un doppio 6-4 il russo Medvedev, aggiudicandosi il torneo per la seconda volta in carriera, dopo il 2018 quando le Finals si giocavano a Londra. Alexander Zverev, già campione olimpico, ha controllato la partita fin dalle prime battute, prendendo i break decisivi nel terzo game del primo set e in apertura del secondo per poi gestire il vantaggio grazie ad un servizio impeccabile.