Basket, Serie A a 18: ripescata Torino. Supercoppa dal 29 agosto

L'assemblea della Legabasket ha deliberato il format per la Serie A 2020/2021: le squadre salgono da 17 a 18, col ripescaggio di Torino, e il via è fissato per il 27 settembre. Le società dovranno confermare l'iscrizione entro il 15 giugno: in caso di defezioni si procederà con nuovi ripescaggi. Definita anche una nuova formula per la Supercoppa, che sarà aperta a tutti i 18 club e avrà inizio il 29 agosto, con sei gironi da tre, quarti di finale in gara secca e Final Four che si disputerà il 19 e il 20 settembre. Ufficiali anche le ammesse alle coppe europee: Milano in Eurolega, Virtus Bologna e Brescia in Eurocup, Sassari, Fortitudo Bologna e Brindisi in Champions League.