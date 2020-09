Carpegna Prosciutto Pesaro sul velluto, Virtus Roma ko 104-60

Tutto facile per la Carpegna Prosciutto Pesaro nell'ultima di andata del Girone D di Supercoppa: la Virtus Roma viene spazzata via 104-60 in una partita decisa già nel primo tempo, chiuso sul +25 VL. Il migliore dei marchigiani è Drell, in doppia doppia con 22 punti e 10 rimbalzi. A Roma non bastano un ottimo Baldasso - 14 punti, 10 rimbalzi e 7 assist - Cervi - 10+7 rimbalzi - e il classe 2003 Ticic, top scorer dei suoi a quota 15. Assente Delfino, per il quale sono state confermate le due giornate di squalifica: il capitano salterà quindi anche il ritorno coi capitolini, in programma giovedì.