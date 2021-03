Sasha Danilovic in collegamento telefonico

Sasha Danilovic ricorda Luciano Capicchioni. L'attuale presidente della Federbasket della Serbia ha parlato del suo arrivo in Italia negli anni '90, sottolineando le grandi capacità del manager sammarinese che aveva portato grandi giocatori come Toni Kukoc, Arvydas Sabonis e Zan Tabak in NBA. Un rapporto che Sasha Danilovic, ha ricordato, durato nel tempo anche dopo li ritiro del giocatore serbo.