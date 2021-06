Nikola Jokic M.V.P. in NBA 2020 - 2021

E' la notizia delle ultime ore: il serbo dei Denver Nuggets, Nikola Jokic, è stato premiato miglior giocatore della stagione regolare in NBA. Prima di lui solo due europei hanno avuto questo riconoscimento; il tedesco Dirk Nowitzki nel 2006 - 2007 e il greco Giannis Antetokounmpo nelle ultime due stagioni 2018 - 2019 e 2019 - 2020. Era da ventuno anni che un centro non vinceva tale premio; l'ultimo era stato Shaquille O'Neal nel 1999 - 2000. Negli ultimi decenni infatti è stata introdotta la regola dei tre secondi difensivi, che non ha più permesso ai centri di stare dentro la propria area difensiva a tempo illimitato, limitandone lo strapotere sotto canestro.

Non è un caso infatti che Jokic come anche Joel Embiid arrivato secondo quest'anno per questo premio, sono centri molto mobili e abili nel gioco lontano da canestro. Su cento votanti ben novantuno hanno assegnato al serbo Jokic il primo posto, nove l'hanno premiato come secondo e solo uno come terzo. Jokic è stato per numeri e minutaggio il giocatore migliore e secondo i votanti lo è stato anche per impatto. Inoltre va considerato che in questa particolare stagione da settantadue partite fatte senza il tempo di avere una lunga e adeguata preparazione, Jokic non ha saltato nemmeno una partita, mentre in generale come prevedibile, per gli altri è stata un'ecatombe di infortuni. Il camerunense Joel Embiid arrivato secondo ci è rimasto male, ma in fondo tutti si aspettavano che il riconoscimento andasse al serbo. Negli ultimi tre anni questo premio è stato vinto da giocatori europei, segno che ormai l'olimpo del basket non è più solo di proprietà degli statunitensi. Per Jokic questo è anche un premio alla sua nuova attitudine al lavoro, che gli era sempre stata contestata negli anni precedenti fino all'anno scorso, quando tornò per i play off nella sua migliore forma fisica della sua carriera.



Andrea Renzi