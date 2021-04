Paolo Banchero, un italiano forse prima scelta in Nba nel 2022

A Seattle c'è un cestista diciottenne molto promettente che ha finito il liceo, Paolo Banchero. Adesso si trasferirà al college a Duke. Questo ragazzo è figlio di italiani e nonostante viva negli USA, ha scelto la cittadinanza italiana, per poter giocare con la maglia azzurra. Questa è una scelta davvero coraggiosa e ammirabile, perchè Paolo non è un giocatore qualunque che ha scelto di giocare per l'Italia perchè nella nazionale statunitense non troverebbe posto.

Paolo sarà probabilmente la prima scelta assoluta in NBA nel 2022 e secondo molti scout sarebbe pronto per la NBA già adesso. Dopo quindici anni la storia si ripete; nel 2006 fu il ventunenne Andrea Bargnani ad essere il primo italiano scelto col numero uno assoluto in NBA, anche se tra infortuni e incomprensioni varie, Andrea non ebbe quella grande carriera che gli si prospettava.

Il treno per l'Italia passerà quindi una seconda volta, cosa che nessuno avrebbe mai pensato. Negli Stati Uniti hanno l'abitudine di essere lungimiranti, di programmare a lungo termine e da come parlano gli esperti americani, Paolo Banchero è un giocatore con importanti qualità sia in attacco che in difesa, che ha tutto il tempo per migliorare. Questa per l'Italia è davvero una grande notizia, perchè forse avremo un giocatore veramente dominante in NBA, che farà comodo anche alla nazionale.

Andrea Renzi