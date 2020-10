Repesa verso Venezia: "Né nervosi, né impauriti"

Terza giornata di serie A e altro impegno severissimo per la Carpegna Prosciutto che sale a Mestre per incontrare la Umana Reyer Venezia. Squadra esperta, solida, cresciuta innestando anno dopo anno. Un po' come vorrebbe fare Repesa di Pesaro. Con Delfino che si è allenato a parte tutta la settimana e solo poco prima della partita si saprà se potrà essere della contesa. Jasmin Repesa, nella conferenza della vigilia, ha dettato 4 regole. "Dobbiamo essere duri, lucidi, fisici e connessi".

Nel video l'intervista a Jasmin Repesa