Il Bologna ha battuto 1-0 il Verona nel posticipo della terza giornata della Serie A. Il gol partita è arrivato al 33' della ripresa e lo ha segnato Svanberg, risolvendo una situazione confusa al limite dell'area con un rasoterra angolato che ha battuto Montipò. Grazie a questo successo il Bologna sale a 7 punti ed occupa il sesto posto in classifica. Ancora a secco di successi il Verona, a zero punti come la Salernitana.