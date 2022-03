27° giornata: Rimini in casa, Ravenna in trasferta

Sulla carta molto più complicata la sfida che attende i giallorossi di Andrea Dossena. Il Ravenna rende visita alla Bagnolese (2 sconfitte e 3 pareggi nelle ultime 5) e squadra che ha necessità di fare punti per provare a risalire la classifica e uscire dalla zona play out. Mercoledì si sono giocati diversi recuperi e tra questi anche Bagnolese – Aglianese 0-1. Il Ravenna è in serie utile da 15 giornate con 9 vittorie consecutive l'ultima al 95 con il Fanfulla. Per il Ravenna una trasferta alla portata ma insidiosa, il Rimini non può permettersi passi falsi in casa con il Borgo San Donnino penultimo in classifica con 21 punti. Nel calcio tutto può succedere ma è davvero difficile pensare che la squadra di Gaburro vada a complicarsi la vita proprio adesso in vista nello shout finale. Derrati verso il forfait, ha recuperato Tonelli e sarà della partita. Non ci sarà lo squalificato Tanasa. Potrebbe essere Greselin il favorito per prenderne il posto come regista davanti alla difesa con Andreis e Tonelli ai lati. Il Forlì dopo la vittoria in trasferta al 92° nel recupero con il Fanfulla, terza consecutiva, va a in trasferta a Lentigione con ambizioni play off. Nessuno avrebbe mai pensato ad inizio 2022 che i galletti potessero intravvedere il quinto posto dopo quel girone di andata. Quinto posto che dista 5 punti, non sono pochi, ma il nuovo Forlì di Mattia Graffiedi ha le carte in regola per crederci. Questa la nuova classifica di Serie D girone D dopo i recuperi di mercoledì. Rimini 64, Ravenna 61, Lentigione 53, Aglianese e Mezzolara 40, Correggese 38, Sammaurese 37, Seravezza 35 e Forlì 35, Real Forte Querceta e Atletico Carpi 34, Alcione Milano 32, Fanfulla 31, Prato 29, Sasso Marconi 27, Bagnolese 25, Borgo Ghivizzano 23, Progresso 22, Borgo San Donnino 21, Tritium 20.