Cpiace ospita questa sera il Direttore Sportivo Claudio Crespini. Con lui si parlerà dei temi dell'11° giornata che si concluderà con il posticipo Pontedera - Reggiana molto atteso per vedere come cambierà la classifica. In questo momento il cesena ha agganciato i granata e il Modena con la terza vittoria consecutiva torna nelle zone alte. Conduce Lorenzo Giardi, con Massimo Boccucci opinionista