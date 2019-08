A fine agosto si assegna il UEFA Best Player

Per Virgil Van Dijk si prospetta la sfida più dura della sua intera carriera da calciatore: dovrà riuscire a fermare nello stesso tempo Messi e Ronaldo, due che vantano oltre 600 gol a testa e tantissimi successi. Ma per uno come lui, in grado di non subire dribbling per un anno intero, questa sfida non è del tutto impossibile. I 135 giudici selezionati hanno votato per questi tre giocatori, esprimendo un totale di tre preferenze: cinque punti al primo, tre al secondo e uno al terzo. A Nyon verrà annunciato il nome del miglior giocatore della scorsa stagione europea, titolo vinto lo scorso anno dal madridista Modric, che oltre alla Champions portava in dote anche la medaglia d'argento nella finale mondiale. Quest'anno invece la lotta a tre è molto più equilibrata: Virgil parte un passo avanti con la vittoria da protagonista della Champions, ma è anche l'unico dei tre a non aver vinto il proprio campionato, nel caso di Leo con il titolo di capocannoniere, che non gli è sfuggito neanche in Europa. Cristiano però ha dalla sua la Nazionale, col successo in Nations League proprio contro Van Dijk e il suo nuovo compagno in bianconero de Ligt; mentre continua la maledizione di Messi in albiceleste, con il terzo posto in Copa America e le dure parole contro la Federazione. Subito sotto il podio rimane invece il portiere dei Reds Alisson, uno dei principali artefici del successo in coppa, che proverà comunque a vincere il titolo di miglior portiere della stagione, attendendo una candidatura al Pallone d'oro che sembra abbastanza scontata. Per l'Europa League il grande favorito è invece il neoacquisto del Real Madrid Eden Hazard, vincitore della competizione col Chelsea, e i due gol della finale gli danno un discreto vantaggio sull'ex compagno di squadra Giroud e sul nuovo compagno Luka Jovic. Tra pochi giorni sapremo la verità, e se la marcatura di Van Dijk sarà migliore dei dribbling di Messi e Ronaldo.

Elia Folco