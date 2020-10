A Kiev senza CR7 la Juventus cerca il primo acuto

Migliorare, crescere ma nello stesso tempo occorre fare risultato. È una Juventus consapevole di non essere al top, prosegue gradualmente l'inserimento dei nuovi, ma in Champions League non si può sbagliare. Questa sera ore 18.55 il debutto con la Dinamo Kiev, con i bianconeri orfani di CR7, ma vogliosi di cominciare bene quella che è una competizione in cui non esistono partite facili. Andrea Pirlo pare orientato a schierare la sua Juventus, nel suo debutto in Champions con il 3-4-1-2. Dybala in ballottaggio con Ramsey, gallese favorito.