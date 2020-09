A Rimini “Colpi da Maestro 1950-2020”, 70 anni di storia di Calciomercato, una mostra a cura di Matteo Marani

I palleggi di Maradona al San Paolo di Napoli o l'esibizione della maglia dell'Inter dal terrazzino del fenomeno Ronaldo, lo sbarco di Cr7 a Caselle. Immagini impresse nella mente degli appassionati di calcio e non solo. “Colpi da maestro”:70 anni di storia del Calciomercato (1950-2020), una mostra inedita, ideata e prodotta da Master Group Sport e curata da Matteo Marani, scrittore e giornalista di punta di Sky Sport. Un percorso a tappe nello splendido scenario del giardino del grand hotel di Rimini dove sono stati allestiti i pannelli divisi per periodo di top player che hanno solleticato i sogni estivi, poi realizzati di tutti gli italiani. La decade 80/90 uno dei periodi più belli per il Calciomercato