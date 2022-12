Alberto Malo alla Savignanese

Ha lasciato il Victor il 2 dicembre per approdare al Vignola. Alberto Malo ha poi rescisso pochi giorni dopo il suo debutto il contratto e oggi viene annunciato alla Savignanese. Il regolamento nei dilettanti prevede che durante la sessione di mercato, un giocatore può cambiare più maglie solo se le società che lo tesserano, sono dilettantistiche. Lo scorso anno ci fu un caso di un giocatore Massimo Goh N'Cede che fu tesserato con tre società diverse, i rumeni del Selimbar (Liga 2 Rumena) il Fanfulla e il San Martino Spreme partecipando a gare ufficiali per tutte tre. Il Giudice Sportivo dopo il ricorso del Cartigliano deliberò la sconfitta a tavolino del San Martino Spreme. Regolare il tesseramento da parte della Savignanese dell'ex Victor.