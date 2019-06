MONDIALE UNDER 20 - Anche Ecuador e Corea del Sud in semifinale

Nel mondiale delle giovani soprese c'è un altro rimpatrio eccellente. E' quello degli Stati Uniti che tornano a casa sconfitti dall'Ecuador. Il vantaggio equadoregno arriva con un gol pazzesco di Cifuentes che recupera palla, sbrana la metà campo avversaria e spara un missile sul palo lontano. Un vantaggio bellissimo che dura però 5 minuti, perchè in mischia Weah al volo riporta gli States dentro la partita. Ma sul finire di primo tempo ancora Ecuador e questa volta in via definitiva avanti. L'incrocio clamoroso fa da sponda per arrivare alla spaccata vincente di Espinoza. L'Ecuador è in semifinale. Nell'ultimo dei quarti ci vogliono i rigori per promuovere la Corea del Sud a spese di un Senegal arrivato a pochi secondi dalla qualificazione. Africani avanti con Cavin al minuto numero 37, poi nel secondo tempo ci vuole il Var. Il primo intervento dell'elettronica manda Kangin Lee sul dischetto per l'1-1, la seconda chiamata invece è per i senegalesi. Niane si fa respingere il rigore, ma il portiere viene pescato troppo avanti. Giallo e si ripete. Questa volta Niana angola e nuovo vantaggio. Quando anche il recupero sta per scadere e la Corea è praticamente sulla via di casa, sbuca Youngwook sul primo palo per l'insperato 2-2. Ai supplementare altro sorpasso asiatico con Jisol Lee che sfrutta un bella verticalizzazione. E ancora allo scadere arriva un altro gol. Stavolta del Senegal, con Ciss che rinvia ogni discorso ai calci di rigore. E dal dischetto un missile terra aria si abbatte sui sogni senegalesi. Semifinali martedi, con Italia-Ucraina e Corea del Sud-Ecuador.