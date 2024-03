Arezzo punti play off, Fermana quasi condannata alla D

E' il palo a dire di no al primo tentativo di Gaddini su calcio di punizione. Spinge l'Arezzo ci prova Catanese con il sinistro, la sfera prende una traiettoria strana e finisce fuori di pochissimo. Fallisce una clamorosa palla gol anche la Fermana con Giovinco, grande intervento di Trombini. L'Arezzo la sblocca con il gran gol di Catanese da fuori area, conclusione precisa e potente e amaranto in vantaggio. Uno dei motivi per cui la Fermana si trova in quella condizione di classifica è perchè non capitalizza la mole di gioco, Sorrentino di testa non sa nemmeno lui come ha fatto a sbagliare. Il raddoppio di Gucci permette all'Arezzo di strappare tre punti play off. Allo stadio Città di arezzo, Arezzo batte Fermana 2-0