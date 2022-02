Arriva il Cesena, il Modena programma l'allungo

Il pari della Reggiana a Carrara apre scenari di primato solitario al Modena, che nel posticipo di questa sera chiede strada al Cesena. La squadra di Tesser proprio nella partita di andata vinta al Manuzzi ha cominciato una strabiliante rincorsa che la porta ora a giocarsi la leadership del girone. Squadra quadrata, qualità dei singoli e tecnico esperto la ricetta che ha riacceso l'entusiasmo tra i tifosi che ora pensano con ragione alla B diretta. L'avversario, che cercherà di rovinare la festa o per lo meno di non collaborare è il Cesena, in calo dopo lo ripresa del campionato tanto da essersi ormai giocato tutto il vantaggio che aveva sulle inseguitrici. Non è la sera più facile per rinascere, ma in teoria sarebbe la sera migliore. Per dare un segnale alla concorrenza, per dare sostanza ad un mercato di riparazione formalmente eccellente. Senza Mulè, Pittarello e Zecca, a Viali non mancano le alternative a cominciare dall'ex Pierini (uno dei più in palla) chiamato ad agire alle spalle del tandem Bortolussi-Caturano. Importante davanti alla difesa il ritorno di Rigoni. Di là Tesser non ha lo squalificato Gerli e allora Di Paola in mezzo al campo supportato da Giovannini. Niente maglia da titolare per Renzetti: pure lui ex che ha però da tempo ceduto al brasiliano Azzi la titolarità della corsia di sinistra. Calcio d'inizio alle 21, al Braglia si giocano tutti un po' di più di una semplice partita.