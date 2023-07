Australia e Nigeria avanti, il Giappone davanti alla Spagna

L'Australia chiude il girone B in testa e passa il turno con la sorpresa Nigeria. Le padrone di casa superano nettamente il Canada per 4-0 e passano come prima del gruppo. Subito in discesa la partita per le australiane in vantaggio dopo 9 minuti con Hayley Raso. L'attaccante del Real Madrid la sblocca con un destro da dentro l'area di rigore. Prima della fine di tempo il raddoppio con Hayley Raso la più rapida a ribadire in rete la palla sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa le altre due reti dell'Australia. Il tris porta la firma di Mary Fowler. La calciatrice del Manchester City, sfrutta l'ottimo lavori di Foord sulla sinistra e poi deve solo toccare in fondo alla rete, palla contro i palo e 3-0. Il definitivo poker dell'Australia con Stephanie Catley che trasforma un calcio di rigore. Australia prima nel girone davanti alla Nigeria. Alle africane basta un pareggio per 0-0 contro l'Irlanda per conquistare il passaggio del turno. Negli ottavi di finale anche il Giappone e la Spagna. Nello scontro diretto si decide il primo posto. Nipponiche esagerate contro le spagnole, arriva un successo per 4-0. Hinata Miyazawa la sblocca dopo 12 minuti, con un mancino da dentro l'area. La vittoria si concretizza per il Giappone con il raddoppio Riko Ueki, la numero 9 riceve palla sul mancino, rientra sul destro, la conclusione deviata manda fuori causa il portiere avversario. Prima della fine di frazione il tris giapponese ancora con Hinata Miyazawa che sfonda a destra e mette al sicuro il risultato. Il definitivo 4-0 di Mina Tanaka all'82', conclusione a giro con palla sotto l'incrocio dei pali. Giappone che negli ottavi sfiderà la Norvegia, Spagna contro la Svizzera. Nell'altra partita del girone C, lo Zambia vince con il Costa Rica 3-1. Africane in vantaggio dopo 3 minuti con un piatto al volo di Mweemba. Un rigore di Banda per lo Zambia per il 2-0 prima dell'intervallo. In apertura di ripresa Herrera accorcia il punteggio riaprendo la partita. La vittoria è dello Zambia che trova anche il 3-1 con Kundananji.